Două mașini s-au ciocnit luni, 13 martie în jurul orei 4.40 dimineața în municipiul Suceava în zona sensului giratoriu de la Dedeman. Accidentul a fost provocat de o mașină cu numere de Anglia care a pătruns pe contrasens și a izbit o mașină care circula regulamentar. Mașina cu numere străine era condusă de un tânăr de 20 de ani din Suceava care avea o alcoolemie de 1,03 mg/l. Acesta s-a ales cu dosar penal.

