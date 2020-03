Masina rasturnata in afara partii carosabile, pe raza com. Arbore, in jurul orei 6:00. Au rezultat 2 victime, dintre care una incarcerata.

Au intervenit pompierii militari cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si doua echipaje SAJ.

Victima incarcerata a fost extrasa de catre pompieri si predata echipajelor medicale.

Ambele victime, constiente si cooperante, au fost transportate la spital.