Două autocamioane și un autoturism au fost implicate, în această după amiază, într-un accident în municipiul Fălticeni, la ieșire spre București, mai sus de magazinul Lidl. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, în accident au fost implicate șapte persoane, din care doi sunt copii. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a spus că toate persoanele implicate sunt conștiente și cooperante. Un adult și cei doi copii au primit îngrijiri medicale. La fața locului au inervenit pompierii militari cu autospecială pentru descarcerare și ambulanța SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

