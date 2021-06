Vineri seară un tânăr de 22 ani din com. Forăști, în timp ce conducea autoturismul din direcția strada Unirii către strada Victoriei, pe aleea ce face legătura între cele două străzi, în intersecție cu str. Victoriei, nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus de un bărbat din mun. Fălticeni, care circula regulamentar pe str. Victoriei.

În urma producerii accidentului nu au rezultat victime.

Conducătorul auto de 22 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat două probe biologice de sânge la Spitalul Mun. Fălticeni.

Fiind verificat în baza de date s-a stabilit că bărbatul posedă permis de conducere, însă acesta figurează reținut pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,conducerea unui autovehicul fără permis de conducere” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat de lucrătorii din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.