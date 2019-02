Un bărbat în vârstă de 67 de ani a căzut într-un bazin cu combustibil la o stație PECO din orașul Milișăuți, informează ISU Suceava. Persoana care este intoxicată cu vapori de combustibil a fost extrasă de doi pompieri militari de la Detașamentul Rădăuți echipați cu aparate de aer comprimat. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, bărbatul este în stare de inconștiență și a fost preluat de către un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean. ”I se adminstrează oxigen și se pare că-și revine. Nu a fost în stop cardiorespirator și nici nu a fost nevoie de resuscitare. A început să comunice cu cadrele medicale. Cadrele medicale SAJ l-au stabilizat și l-au dus la UPU Suceava”, a spus Găleată.

