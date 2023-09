Un tânăr a murit în urma unui accident grav de motocicletă care a avut loc în urmă cu puțin timp în comuna Dumbrăveni. Potrivit ISU Suceava, o motocicletă a ieșit in afara partii carosabile, în accident fiind implicate doua persoane, un tânăr si o tânără, ambele fiind găsite in stare de inconstienta.

Intervin pompierii militari, cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD ( Echipaj de Prim Ajutor si Terapie Intensiva Mobila), cu sprijinul unui echipaj SAJ.

Din nefericire, tanarul avea leziuni incompatibile cu viata si a fost declarat decesul acestuia.

Tanara este in continuare in stare de inconstienta, cu multiple traumatisme, iar cadrele medicale intervin pentru stabilizarea ei.