Un bărbat şi-a pierdut viaţa în urma unui grav accident care a avut loc astăzi pe E 85, la Drăguşeni, între un trailer şi un autoturism. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Suceava o persoană se afla în autotrailer şi patru erau în autoturism. Din cele patru, doar trei au suferit leziuni, două dintre acestea fiind încarcerate. La faţa locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulan ţă SMURD, cu sprijinul a două ambulanţe SAJ. Pompierii au reuşit să extragă una dintre victime şi lucrau pentru a o scoate din maşină şi pe a doua victimă încarcerată. Din nefericire, victima inconştientă, un bărbat de 45 de ani, a fost declarat decedat. Alte două femei, de 47 şi 18 ani, precum şi un tânăr de 19 ani, toţi din autoturism, au fost transportaţi la Spitalul municipal Fălticeni. Din primele informaţii, tânăra de 18 ani ani este într-o stare mai gravă.

, 9.5 out of 10 based on 2 ratings