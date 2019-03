O femeie şi-a pierdut viaţa în urma unui accident rutier care a avut loc în această dimineaţă pe DN 2, la Pătrăuţi. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava a transmis că în accident au fost implicate trei maşini, în urma impactului rezultând două victime, una dintre ele fiind inconştientă.

La faţa locului au intervenit modulul SMURD, cu autospeciala pentru descarcerare şi ambulanţa SMURD TIM, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Din nefericire, femeia care era inconştientă a fost declarată decedată. o altă femeie a fost transportată la Spitalul Judeţean Suceava fiind conştientă şi cooperantă.