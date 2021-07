O femeie de 49 ani, din municipiul Vatra Dornei, în timp ce conducea autoturismul pe strada Podu Verde din municipiul Vatra Dornei, din direcția Argestru către Roșu, l-a surprins și accidentat pe un bărbat de 62 ani, din mun. Vatra Dornei, care se angajase în traversarea străzii prin loc nepermis.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală gravă a lui pietonului, care a fost transportat la Spitalul municipal Vatra Dornei, ulterior acesta decedând.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și i s-au recoltat și probe biologice de sânge.

S-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de „ucidere din culpă”.