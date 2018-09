Un șofer în vârstă de 41 de ani, din Suceava, și-a pierdut viața, după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod de pe marginea DN17. Accidentul s-a înregistrat ieri, în jurul orei 21.00, pe raza comunei Ilișești. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

, 6.0 out of 10 based on 3 ratings