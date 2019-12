Luni seară I.P.J. Suceava a fost sesizat despre faptul că pe raza orașului Cajvana s-a produs un eveniment rutier.

Din primele cercetări, poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 178D din oraşul Cajvana, un localnic de 19 ani a surprins şi accidentat mortal o femeie de 46 de ani din aceeași localitate, angajată în traversarea neregulamentară a drumului, prin loc nepermis şi fără să se asigure corespunzător.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.