Șoferul unui autotren a ajuns la spital cu răni grave în urma unui accident petrecut astăzi dimineață pe DN17 în Pasul Mestecăniș. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă la coborâre și a intrat cu cabina în zidul de protecție de pe marginea drumului. ”Soferul a fost incarcerat si ulterior extras de pompierii de la Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei. Acestia un intervenit cu modulul SMURD, cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si un echipaj SMURD Evenimentul a fost anuntat la 112 in jurul orei 7.30. Soferul este constient si cooperant. A fost transportat la spital pentru investigatii suplimentare si tratament de specialitate”,a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

, 6.0 out of 10 based on 2 ratings