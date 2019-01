Șase persoane au fost implicate într-un accident care a avut loc astăzi, în jurul orei 13:30, pe E 85, pe raza localității Dănila, comuna Dărmănești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, accidentul s-a produs între un autotren, două autoutilitare și un autoturism. Din cele șase persoane doar au primit îngrijiri medicale, ele fiind conștiente și cooperante. Circulația rutieră în zonă se desfășoară pe o singură bandă.

Potrivit primelor informații, autocamionul a derapat într-o curbă la dreapta şi a lovit cu remorca două autoutilitare și un autoturism. Impactul nu s-a soldat cu victime care să necesite transportul la spital. Astfel, cele două persoane care au primit îngrijiri au refuzat să fie transportate la spital.