O femeie de 26 ani, din com. Hânțești, în timp ce conducea autoturismul pe D.J.208 D, la ieșirea din localitatea Adâncata către Hânțești, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de o tânără de 20 ani, din com. Adâncata, care circula în fața acesteia, în aceeași direcție de mers și a frânat pentru a opri.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pasagerei în autoturismul condus de femeia de 26 de ani, respectiv o femeie de 48 ani, din com. Hânțești, care a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Judeţean „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, pentru acordarea îngrijirilor medicale, fără a rămâne internată.

Conducătoarele auto au fost testate cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative, procedându-se şi la recoltarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.