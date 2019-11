O femeie de 37 ani, din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul pe str. Calea Unirii, din municipiul Suceava, din direcția Centru spre Burdujeni, nu a păstrat distanța suficientă față de autoturismul care circula în fața sa, condus de către o tânără de 20 ani, din comuna Șcheia, intrând în coliziune față spate și proiectându-l pe acesta în autoturismul condus de un bărbat de 50 ani, din comuna Ipotești .

În urma impactului dintre cele trei vehicule, o femeie de 30 ani, localnică, pasageră în auto condus de soferița de 37 de ani a suferit leziuni ușoare.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0.00 mg/l alcool pur în aer expirat şi le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.