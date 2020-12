Lucrătorii SPR 12 Preutești, au fost sesizaţi telefonic la 112 despre faptul că pe raza comunei Bunești, pe DN 2, a avut loc un accident rutier, iar șoferul pare a fi sub influența băuturilor alcoolice.

La faţa locului a fost identificat un autoturism ce se afla în afara părții carosabile, fiind avariat.

Cu ocazia controlului efectuat s-a constatat că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 35 ani, din Municipiul Suceava și întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferul a fost condus la Spitalul Mun. Fălticeni unde i-au fost recoltate 2 probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a gradului de alcoolemie.

În urma incidentului rutier nu au rezultat victime, producându-se doar pagube materiale.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracţiunii de “conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.