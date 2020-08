Patrula de poliţie din cadrul SPR 2 Ipoteşti, a fost sesizată la 112 de către un bărbat de 42 ani, din com. Fântânele, despre faptul că la ieșirea din Bănești spre Fântânele s-a produs un accident rutier cu victimă.

Cu ocazia deplasării la fața locului s-a stabilit că la data de 29.08.2020, în jurul orei 18:25, bărbatul de 42 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personală pe DJ 290 pe direcția Bănești-Fântânele, la intersecția cu drumul denumit popular „drumul Hălții”, a fost izbit din spate de către un moped.

Conducătorul mopedului a fost identificat în persoana unui tânăr de 22 ani, localnic, care a refuzat să se deplaseze la spital cu ambulanța sosită la fața locului, declarând pe propria răspundere că nu necesită îngrijiri medicale.

Cu ocazia verificării bazelor de date ale Poliției Române s-a stabilit că tânărul de 22 de ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este înmatriculat sau înregistrat.

Întrucât tânărul de 22 de ani emana halenă alcoolică s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto de 42 de ani a fost și el testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

După testarea cu aparatul etilotest, s-a procedat la conducerea tânărului de 22 de ani la Spitalul Judeţean Suceava – Unitatea Primiri Urgenţe unde în aplicarea prevederilor art. 190 C.pr. pen., i-au fost prelevate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și, „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.