Poliţia municipiului Suceava a fost sesizată că pe bulevardul 1 Mai din localitate a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe bld 9 Mai din municipiul Suceava, un localnic de 34 de ani a intrat în coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 23 de ani din comuna Udeşti.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatului de 34 de ani i s-a solicitat să se supună testării cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au stabilit faptul că bărbatul de 34 de ani are permisul de conducere suspendat pentru abateri la regimul rutier.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluţionat procedural.