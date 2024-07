Sâmbătă dimineața, în jurul orei 06:40, în timp ce o femeie în vârstă de 44 de ani din municipiul Suceava conducea autoturismul pe DC 38A din comuna Dărmănești, la intersecția dirijată prin indicatoare cu DJ 209D a intrat în coliziune cu autoturismul condus de către o femeie în vârstă de 26 de ani, din satul Călinești, comuna Șerbăuți.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a celor doi șoferi ai autoturismelor și a altor doi pasageri. Șoferițele au fost testate cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative şi s-a procedat la recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 196 alin. (2), (3), (4) din Codul Penal.