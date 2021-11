Poliția Orașului Dolhasca a fost sesizată miercuri seară prin “SNUAU 112” că pe raza localității a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influența băuturilor alcoolice.

Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că în timp ce conducea autoturismul pe raza orașului Dolhasca, un bărbat din municipiul Suceava a intrat în coliziune cu platforma unui vehicul.

Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul bărbatului care conducea vehiculul cu platformă și de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului din municipiul Suceava, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.