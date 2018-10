Un șofer de 19 ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal după ce a provocat un accident pe o stradă din Suceava. În noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 4:10, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că pe str. Mihai Eminescu, din localitate, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto vinovat se află sub influenţa băuturilor alcoolice.

Din primele cercetări, polițiștii deplasați la fața locului, au stabilit faptul că, în jurul orei 4:05, în timp ce conducea autoturismul pe strada Mihai Eminescu, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, șoferul de 19 ani a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a acroşat un autoturism parcat. Având în vedere că emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.