O tânără fără permis a provocat un accident în Câmpulung Moldovenesc după ce șoferul care a luat-o la ocazie a lăsat-o să conducă mașina. Tânăra s-a ales cu dosar penal, la fel ca și șoferul care conducea mașina, având în vedere că nu posedă permis de conducere. În după amiaza zilei de joi, Poliția dion Câmpulung Moldovenesc a fost sesizată de un tânăr de 23 de ani din comuna Ciprian Porumbescu despre faptul că a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe raza municipiului. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza localității Prisaca Dornei, tânărul de 23 de ani a oprit și a luat la ocazie o tânără de 18 ani din Câmpulung Moldovenesc. Șoferul a transportat-o pe tânără până pe strada Pinului din localitate, unde, la solicitarea acesteia, i-a încredințat autoturismul pentru a-l conduce, deși în prealabil aceasta i-a spus că nu deține permis de conducere.

Ajunși la intersecția cu strada Nicolae Bălcescu, tânăra nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil. Cei doi tineri au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au stabilit faptul că, niciunul dintre cei doi tineri nu deține permis de conducere. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

