Vineri, 6 mai, in jurul orei 14:45, echipajul de politie din Câmpulung Moldovenesc, in timp ce isi desfasura atributiile de serviciu pe raza municipiului, pe strada Calea Bucovinei l-a identificat pe un barbat de 35 de ani din comuna Fundu Moldovei, care a condus mașina avand direcția de deplasare dinspre comuna Vama spre comuna Pojorata provocând un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Cu ocazia cercetarilor efectuate dar si din discutiilor purtate cu cel in cauza s-a constatat că acesta emana halenă alcoolică, sens in care i s-a solicitat sa se

supuna unei testari cu aparatul alcooltest, acesta fiind de acord. În urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o concentratie alcoolica de 0.70mg/l alcool pur in aerul expirat. Soferul a fost condus la spitalul municipal Campulung Moldovenesc unde i-au fost recoltate doua mostre biologice de sange, cu respectarea prevedrilor legale, in vederea stabilirii cu exactitate a imbibatiei alcoolice din sange.

Cu ocazia discutiilor purtate cu cel in cauza, a rezultat faptul ca soferul nu poseda permis de conducere pentru vreo categorie de autovehicole. În acest sens au fost

efectuate verificari in bazele de date constatand faptul ca barbatul de 35 de ani nu este posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicole.

În urma cercetarilor, la data de 06.05.2022, organele de cercetare penala au dispus luarea masurii preventive a retinerii pe o perioada de 24 de ore, fata de barbatul de 35

de ani, iar acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arest Preventiv din cadrul I.P.J. Suceava