Un șofer a suferit leziuni ușoare după ce s-a urcat băut la volan, a intrat pe contrasens și a lovit o altă mașină. Accidentul a avut loc sâmbătă, la ora 19:00. În timp ce conducea autoutilitara pe strada Crișan din orașul Solca, ajuns la intersecția cu strada Tomșa Vodă, un localnic de 42 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a efectuat un viraj la stânga, după care a pătruns pe sensul opus de mers, unde, a acroșat autoturismul condus regulamentar de un tânăr de 19 ani, din comuna Poieni Solca.

Din accident, a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto de 42 de ani. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tânărul de 19 ani și de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 42 de ani, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.