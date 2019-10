Un microbuz de transport persoane și o dubiță s-au ciocnit aseară pe o stradă din cartierul Ițcani al municipiului Suceava în urma impactului o persoană din cele 10 implicate în accident fiind transportată la Spitalul Județean. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată în microbuz se aflau 6 adulti si 2 minori iar în dubiță 2 persoane. ”Cei doi minori au fost monitorizati de echipajul SMURD.Nu au fost probleme deosebite, iar mamele au refuzat transportul la spital. O singura persoana din cele două din dubiiță a fost transportata la UPU Suceava, constienta si cooperanta”,a precizat Găleată. Au intervenit modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare si ambulanta SMURD) si un echipaj de la Ambulanță (cel care a preluat victima). Se pare că vinovat de producerea accidentului este șoferul dubiței care nu a acordat prioritate microbuzului de transport persoane el ieșind cu mașina de pe un drum lateral.

Accident cu 10 persoane implicate la Ițcani