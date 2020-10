Poliţia oraşului Gura Humorului a fost sesizată la 112 despre faptul că, la intrarea în localitate dinspre Frasin, s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto implicaţi pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii rutieri deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe strada Ştefan cel Mare din localitate, din cauza nepăstrării unei distanţe suficiente în mers faţă de autoturismul care circula în faţa sa, un bărbat de 64 de ani din oraşul Frasin a intrat în coliziune faţă-spate cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 34 de ani din comuna Ostra.

Conducătorii auto au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultaul fiind negativ în cazul femeii de 34 de ani şi de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul bărbatului de 64 de ani, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilriii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, ce va fi soluţionat procedural.