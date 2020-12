Un tânăr de 19 ani din municipiul Fălticeni, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2, din loc. Cumpărătura, pe direcția Fălticeni – Suceava a pătruns pe contrasens, unde a acroșat autoturismul condus de către un bărbat de 53 ani din com. Slatina, care circula din sens opus.

De asemenea, un şofer de 21 ani din com. Cornu Luncii, care se deplasa în spatele autoturismului condus de tânărul de 19 ani, a frânat violent și a tras dreapta de volan pentru a evita impactul, părăsind partea carosabilă.

Ca urmare a impactului, a rezultat avarierea celor trei vehicule și vătămarea corporală ușoară a şoferului de 53 de ani şi a unui minor de 16 ani din com. Slatina, primul conducător auto și al doilea pasager.

Acestora le-a fost acordat primul ajutor și ulterior au fost transportați la Spitalul Județean Suceava.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest la fața locului rezultatele fiind negative, iar ulterior, la Spitalul Județean Suceava, le-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.