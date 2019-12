Sâmbătă după amiază un bărbat de 47 ani din comuna Zamostea, se deplasa pe jos pe partea dreaptă a drumului județean DJ 291 A, ducând de lanț o bovină pe care o cumpărase, din spatele său venind și soția sa. La un moment dat, din spate a trecut un autoturism ce a acroșat bovina care a suferit leziuni si s-a răsturnat peste bărbat, provocându-i traumatisme la nivelul piciorului stâng și la nivelul cotului drept.

Conducătorul autoturismului nu a oprit, continuându-și deplasarea de DJ 291 A în direcția orașului Siret.

Bărbatul de 47 de ani a fost preluat de un echipaj de ambulanță fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti a fost identificat şi conducătorul auto care a provocat accidentul în persoana unui bărbat de 22 de ani din comuna Zamostea.

Acesta a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest rezultând o valoare de 0,38 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, ce va fi soluţionat procedural.

