CSU Suceava a încheiat prima parte a sezonului oficial 2018-2019 al Ligii Naționale de handbal masculin și a intrat în vacanță până la începutul lunii viitoare. În cele 14 meciuri disputate, sucevenii au strâns trei victorii, două remize și nouă înfrângeri și se află pe locul 12, la un singur punct de locul 10.

Elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei au avut parte de o tragere la sorți incredibil de dificilă în care au întâlnit în ordine aproape toate formațiile care luptă pentru titlu și candidate clare la play-off. În prima etapă au pierdut acasă cu liderul de acum, CSM București, cu un gol primit în ultima secundă, iar mai apoi au remizat tot pe teren propriu cu campioana Dinamo București și Dunărea Călărași.

Singurele puncte pierdute la care nu se gândeau au fost în meciul de la Buzău, pe final de tur, Universitatea Suceava impunându-se în cele trei meciuri cu contracandidatele directe la menținerea în primul eșalon valoric, CSM Bacău, U Cluj și CSM Făgăraș. Din păcate, lotul universitar a fost măcinat de accidentări și acest lucru s-a simțit în multe meciuri, când sucevenii au fost nevoiți să improvizeze și să aducă handbaliști fără experiență de la echipa a doua.

„Am ajuns la final de an și urmează o vacanță pe care o așteptam, prin prisma accidentărilor pe care le-am avut în prima parte a campionatului. Problemele medicale ale jucătorilor s-au resimțit în jocurile noastre, iar în ultimele meciuri am avut chiar șase jucători importanți ce-au fost indisponibili. Sperăm să-i recuperăm pe toți în această pauză, iar la finalul lui ianuarie, când reluăm campionatul, să avem lotul complet și să vedem cum abordăm returul. Am avut parte de un an greu, ca niciodată, dar știam înaintea turului că va fi greu, după ce-am văzut că echipele s-au întărit mult, plus echipele promovate, care au investit foarte mult. Și noi am făcut schimbări în echipă și-am avut mult de muncă. Nou-veniții n-au fost la potențial maxim, dar cu toate astea avem încredere că și-au dat seama ce au de făcut și de aceea mă aștept la un aport mai mare din partea lor”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

Obiectivul sucevenilor rămâne clar, menținerea în Liga Națională

La finalul turului, echipa suceveană s-a despărțit de grecul Siamatas, handbalist care se pare că nu s-a integrat și nu s-a încadrat în cerințele și jocul echipei. În această perioadă, Universitatea a adus un jucător sârb în probe, dar nu s-a înțeles cu el, deoarece nu s-a încadrat în standardele echipei.

„Să vedem dacă vom putea să mai aducem unul sau doi jucători în această perioadă, iar dacă nu reușim vom lupta cu ce avem la dispoziție. Obiectivul rămâne același, menținerea în prima ligă, și în acest moment suntem în cărți, cu toate că se putea mai mult, și mă gândesc în special la punctele pierdute cu Buzău. Trăgând linie la tot ce s-a întâmplat, eu cred că 11 puncte sunt bune.

Pe partea dreaptă am avut de suferit, grecul Siamatas nu s-a integrat și am reziliat contractul cu el. Trebuie să mai aducem un jucător pe postul său, mai ales că nici Cristi Adomnicăi n-a fost cum ne-am fi dorit, dar sper ca-n retur să joace mult mai bine, mai ales că știm potențialul lui și, chiar dacă era obișnuit cu alt stil de joc la Potaissa Turda, sunt convins că ușor-ușor va face ceea ce ne dorim noi. Ionescu e tânăr și a fost prima sa jumătate de an în Liga Națională și mai are nevoie de timp. Am adus un sârb în probe, dar nu ne-am înțeles cu el, deoarece nu s-a încadrat în ce vrem noi”, a declarat Adi Chiruț.

În aceeași idee, antrenorul secund al sucevenilor și cel ce se ocupă de portari, Iulian Andrei, a spus că „în tur, poarta noastră a avut mult de suferit. Aveam unele așteptări de la Erhan, am încredere în el în continuare, dar trebuie să muncim mai mult. Baican a fost accidentat în ultimele meciuri, iar Ionescu a trebuit să joace foarte mult, iar lipsa experienței și presiunea au făcut ca el să nu joace la potențial maxim”.

Secundul Iulian Andrei și-a dorit la începutul campionatului accederea în play-off, dar accidentările din lot n-au permis acest lucru

Antrenorul secund al universitarilor, Iulian Andrei, este de părere că dacă nu existau atâtea accidentări, echipa putea să lupte pentru play-off. Pe de altă parte, jucătorii aduși de la echipa a doua au avut ocazia să vadă cam care este nivelul Ligii Naționale.

„La începutul sezonului eram optimist în legătură cu parcursul nostru, chiar mă gândeam la un loc în play-off, dar n-a fost să fie așa și nu cred că mai sunt șanse prea multe pentru a ajunge acolo. Nu căutăm scuze, dar am fost decimați de accidentări, mai ales pe finalul turului, când ne-au lipsit jucători importanți, iar în ultimele două etape am jucat cu o echipă aproape necunoscută pentru prima Ligă. Acest lucru le-a dat jucătorilor de la echipa a doua șansa de a vedea nivelul Ligii Naționale. Avem nevoie de tot lotul valid, pentru că urmează un retur și mai greu, mai ales c-am auzit că mai multe echipe se întăresc în iarnă și lupta va fi mult mai aprigă la menținerea în primul eșalon. Nu suntem mulțumiți de ce-am realizat în tur și cea mai evidentă greșeală a fost înfrângerea de la Buzău, dar am simțit că puteam să facem mai mult și sper să reușim acest lucru în retur și să ne asigurăm un play-out mai liniștit”, a spus Iulian Andrei.

Studenții suceveni le-au mulțumit finanțatorilor și suporterilor

La final, antrenorul Adrian Chiruț a ținut să mulțumească tuturor celor care au fost alături de echipă.

„Mulțumim pentru sprijin finanțatorilor noștri, Primăriei și Consiliului Local Suceava, Universității <Ștefan cel Mare> și celorlalți sponsori care sunt lângă noi. Ne bucurăm că intrăm în vacanță cu plățile la zi și urmează să confirmăm și noi în teren, în partea a doua a campionatului. Mulțumim și suporterilor noștri, care au fost și sunt alături de noi și ne-au încurajat, inclusiv în momentele grele, acasă, dar și-n deplasări, și de aceea vom face tot posibilul să le aducem numai bucurii prin jocul nostru. Le urăm tuturor sărbători fericite și să ne auzim cu bine la anul”, a spus Adrian Chiruț.

Universitarii vor reveni la antrenamente la începutul lunii ianuarie și după două zile de reacomodare la efort vor intra în antrenamentele normale, dar și-n meciuri test.

Universitatea va relua campionatul pe 30 ianuarie, cu un meci pe teren propriu în compania celor de la Potaissa Turda.

Etapa a 14-a

CSM Bacău – Universitatea Cluj 44– 29

CSM București – CSU Suceava 37–18

HC Buzău 2012 – Minaur Baia Mare 33–34

Potaissa Turda – Poli Timișoara 25–22

Dinamo București – HC Dobrogea Sud 27–19

CSM Focșani 2007 – CSM Făgăraș 26–19

Steaua București – Dunărea Călărași 29–34

Clasamentul Ligii Naționale

1. CSM București 13 11 1 1 367-294 34

2. HC Dobrogea Sud 14 10 0 4 397-338 30

3. Dunărea Călărași 14 9 3 2 409-366 30

4. Potaissa Turda 14 8 3 3 407-374 27

5. Steaua București 14 8 2 4 399-369 26

6. Poli Timișoara 14 7 4 3 371-349 25

7. Dinamo București 13 7 3 3 395-353 24

8. CSM Focșani 14 7 1 6 380-350 22

9. Minaur Baia Mare 14 6 3 5 413-397 21

10. CSM Bacău 14 4 0 10 376-418 12

11. CSM Făgăraș 14 3 2 9 334-378 11

12. CSU Suceava 14 3 2 9 332-394 11

13. CS HC Buzău 14 2 0 12 343-396 6

14. U Cluj 14 0 0 14 349-496 0