O femeie de 55 de ani, din Suceava, a fost accidentată de un autoturism cînd se deplasa pe un trotuar de pe strada Ion Irimescu din municipiu. Accidentul a fost provocat de o tînără de 22 de ani, din Pătrăuți. Inițial, aceasta a oprit mașina pe trotuarul din partea dreaptă, iar în momentul în care s-a pus în mișcare nu s-a asigurat corespunzător. Victima acuza dureri, dar s-a dus mai întîi la serviciu și de-abia apoi la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. După producerea evenimentului, șoferița a plecat de la fața locului. Autoturismul înmatriculat în străinătate și implicat în accident a fost identificat de polițiști la domiciliul unui bărbat din Moara. Tînăra din Pătrăuți este cercetată pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating