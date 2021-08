Duminică la prânz un tânăr de 25 ani, din orașul Siret, în timp ce conducea autoturismul pe DN17 din direcția Ilișești către Suceava, a ieșit în afara părții carosabile. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a trei pasageri cu vârste cuprinse între 10 și 36 de ani, toți din Păltinoasa, care au suferit leziuni ușoare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ şi s-a procedat la recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.