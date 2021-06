Accidentul rutier de pe DN 17 de la ieșirea din Păltinoasa spre Gura Humorului în care au fost implicate patru mașini, un camion cu remorcă, două autoutilitare și un microbuz pentru marfă a fost provocat de un minor de 17 ani care s-a urcat băut la volan. Polițiștii au constatat că băiatul avea o concentrația de 0,79 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. El a ieșit de pe drumul secundar dinspre Capu Câmpului fără a se asigura direct în fața camionului care nu a mai putut evita contactul. Băiatul lucra la un service din zonă și după program s-a urcat la volanul unei autoutilitare care era adusă la vopsit și a ieșit cu ea la plimbare. În urma accidentului au fost rănite două persoane din care una este în stare gravă.

