Accidentul produs duminică dimineață la Putna s-a soldat în final cu o persoană decedată iar o alta rănită grav. Este vorba de o bătrână de 73 de ani care a murit și de nepoata sa de 13 ani aflată în stare gravă la spital. Cele două persoane au fost lovit în plin de o mașină condusă de un tânăr din Vicovu de Sus care în timp ce încercau să traverseze strada prin loc nepermis. Accidentul a avut loc la intrarea în Putna, zona intersecției cu Gura Putnei. Poliția continuă cercetările pentru a stabili condițiile în care s-a petrecut accidentul.

