Operatorul regional de apă șți canalizare ACET întrerupe furnizarea apei potabile, luni, 25 mai, între orele 8.30-15.00 pe trei străzi din municipiul Suceava în vederea executării unor lucrări programate. Este vorba de strada Mărășești de la intersectia cu strada Oituz până la intersectia cu b-dul G.Enescu, strada Mărăști și strada I.G.Sbierea inclusiv P.T. Intersecție.

