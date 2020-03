Avand in vedere ca de luni, 16 martie 2020, pe teritoriul Romaniei este decretata starea de urgenta ca urmare a pandemiei de coronavirus și din dorinta de a asigura masuri de preventie si de protectie a sanatatii utilizatorilor si a angajatilor proprii, ACET S.A. suspenda temporar activitatea de relatii cu publicul, in ceea ce priveste preluarea documentatiilor in vederea emiterii avizelor de amplasament, a avizelor de bransare si/sau racordare, si a incheierii contractelor, anunță directorul general Ștefan Groza.

Citirea contoarelor dotate cu sisteme de transmitere a indexului la distanta va continua conform planificarilor, fără modificari.

Facturarea lunara a contravalorii serviciilor pentru clientii care nu sunt dotati cu aparate de masura cu transmiterea indexului la distanta se va face folosind o medie a consumurilor lunare anterioare, regularizarea urmand a se efectua la prima citire a contoarelor, atunci cand acest lucru va fi posibil.

ACET S.A. instiinteaza toate categoriile de consumatori ca va depune tot efortul pentru asigurarea continuitatii serviciului pentru fumizarea apei cu respectarea tuturor parametrilor de potabilitate prevazuti in standardele si normativele in vigoare.

De asemenea, se va asigura si preluarea in sistemul de canalizare a apelor uzate menajere in vederea epurarii si a deversarii acestora in emisar in conditii normale, fara efecte poluante.

Operatorul ACET S.A. va continua prin intermediul echipelor de interventie sa remedieze eventualele disfunctionalitati aparute pe retelele publice de apa si/sau de canalizare.

Pentru a asigura calitatea și continuitatea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare, servicii esentiale pentru protejarea si mentinerea starii de sanatate a noastra a tuturor, va rugam sa achitati facturile curente si facturile restante, unde este cazul.

Modalitatile de plata care va stau la dispozitie sunt urmatoarele:

– On-line pe platforma MY APA, site-ul www.acetsv.ro;

– Prin Pay Point și Un doi;

– Prin ordine de plata in conturile bancare indicate pe facturi;

– Numerar, la casieria societatii, cu respectarea regulilor de securitate.