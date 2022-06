ASEE, cea mai mare companie IT din Europa de Sud-Est, parte a ASEE Group (Asseco Group), continuă extinderea și face o nouă investiție strategică în zona soluțiilor de document management prin unirea forțelor cu Bithat, unul dintre jucătorii locali importanți din domeniul digitalizării și automatizării datelor, a documentelor și a proceselor de business. Scopul comun, urmărit de cei doi acționari majoritari, ASEE și Bithat, este de a accelera dezvoltarea soluțiilor existente și a noilor servicii dedicate clienților din România și regiunea SEE.

Bithat este dezvoltatorul propriei platforme de document management – DOCUMENTA DMS, de arhivare electronică, automatizare fluxuri de date și documente, e-Sign, e-Registry, BPM, OCR și Robotic Process Automation, implementată de peste 10 ani pe piața din România. „Achiziția Bithat Solutions vine să reconfirme angajamentul ASEE de a extinde portofoliul de produse și servicii în zona de document management și servicii online digitale. Prin consolidarea soluțiilor IT și a expertizei oferite împreună cu Bithat, marcăm un pas important spre a deveni unul dintre principalii furnizori de pe piață în domeniul digitalizării”, a declarat Adrian Năstase, Country Leader, ASEE România.

„Bithat a experimentat o creștere rapidă în ultimii ani, iar alăturarea grupului ASEE reprezintă o oportunitate extraordinară de a continua extinderea pe noi piețe externe. Suntem încântați să vedem că eforturile remarcabile, pasiunea echipei și performanța companiei noastre sunt confirmate prin trecerea la o nouă etapă de dezvoltare a business-ului, prin consolidarea poziției pe piața internă și extindere pe cea globală, ca parte a Grupului ASEE. Ne-am dorit un partener strategic, cu prezență și expertiză solide la nivel internațional, pentru continuarea viziunii și strategiei de dezvoltare”, a completat Daniela Boboc, General Manager Bithat Solutions.

Această achiziție confirmă strategia ASEE de dezvoltare continuă și diversificare a ofertei de servicii și soluții pentru clienții săi. Clienții companiei Bithat Solutions fac parte din sectoare variate de activitate, atât din rândul administrațiilor publice locale și centrale, cât și din sectorul privat: petrol și gaze, utilități, energie, construcții, agricultură, inginerie, FMCG, sănătate, asigurări, bănci, IMM-uri, producție.

„Este un pas important pentru noi, atât în direcția poziționării ca lideri locali de soluții de digitalizare, cât și pentru extinderea spre alte piețe din Europa”, a concluzionat Adrian Bărcuțean, CTO și arhitectul produsului software Bithat Solutions.

Despre Bithat Solutions

Bithat este o companie românească cu capital privat 100%, care îşi propune sa fie lider în Romania în domeniul soluţiilor de stocare, digitalizare, de arhivare şi management (date şi documente). Aplicaţiile de management al documentelor acoperă soluții tehnice integrate pentru gestionarea documentelor și a conținutului, digitalizarea documentelor și proceselor (e-Sign, platformă de colaborare, e-Registry, BPM, OCR), tehnologie pentru end-to-end, low code, ca un software all-in-one pentru managementul datelor, documentelor și serviciilor digitale care satisface nevoile digitale atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat, constând în principal în software specializat, mentenanță și suport tehnic.

Despre ASEE

Grupul ASEE operează în 23 de țări și are aproape 3.500 de angajați. ASEE face parte din Grupul Asseco, cea mai mare companie IT din Polonia și din Europa Centrală și de Sud-Est. Grupul Asseco este prezent în peste 55 de țări (majoritatea țărilor europene, Israel, SUA, Africa, Japonia și Canada) și are peste 27.000 de angajați. ASEE este una dintre cele mai mari companii IT în domeniul producției și implementării de soluții software și servicii proprii în regiunea Europei de Sud-Est, Turcia, Spania, Portugalia, Andorra, Columbia, Peru, Republica Dominicană, Slovacia și Republica Cehă. Compania oferă soluții TIC pentru o varietate de verticale industriale, inclusiv pentru sectorul financiar, industria plăților, administrația publică și telecomunicații. Totodată, în domeniul plăților, serviciile și produsele companiei sunt comercializate sub denumirea PAYTEN.

ASEE operează pe piața din România de 17 ani și are o cifră de afaceri anuală de peste 130 de milioane de lei. ASEE în România este una dintre cele mai mari companii integratoare și furnizoare de sisteme, soluții și servicii IT din țară.