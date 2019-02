Președintele organizației județene a Partidului Verzilor, Dan Acibotăriță, vine pe piață cu o ipoteză surprinzătoare și anume aceea că Vasile Rîmbu, managerul Spitalului Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” pe care l-a rebotezat ”Spitalul Județean de Urgență ”Alcatraz cel Nou” de la Suceava” va candida la funcția de primar al municipiului Suceava la alegerile de anul viitor. ”Noi, verzii suceveni am observat că în județul Suceava funcționează, de ceva timp, numai două lucruri: aeroportul și mai ales spitalul, restul nu mai există. Se zvonește că managerul Spitalului Județean de Urgență ”Alcatraz cel Nou” de la Suceava se pregătește să candideze în anul 2020 pentru funcția de primar din partea PNL-CD, iar profesor în politică îi este chiar președintele CJ Suceava. O fi adevărat sau nu, asta va rămâne de văzut!”, spune Acibotăriță într-un comunicat de presă.

