Incepand cu astazi, 1 aprilie 2021 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 182/19.08.2020 pentru stabilirea de acizi grasi trans in produsele alimentare destinate consumului uman, Lege publicata in Monitorul Oficial nr. 758/19.08.2020.

Acizii grasi trans sunt acizii grasi cu cel putin o legatura dubla neconjugata carbon-carbon, in configuratie trans (AGT).

Operatorii economici din sectorul alimentar au obligatia de a introduce pe piata alimente cu un continut de AGT de maxim 2g/100 g de grasime din continut.

Operatorii care nu respecta prevedrile legii pot fi sanctionati cu amenzi de la 10.000 pana la 30.000 lei si produsele alimentare vor fi retrase din consum.

Acizii trans sunt cele mai nocive grăsimi din alimente, considerate responsabile pentru declanșarea unor afecțiuni (boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, diabet, cancer, Alzheimer) ce provoacă anual 50.000 de decese În Europa.

Dar cum poate identifica un consumator de pe eticheta unui produs care este cantitatea de acizi grasi trans, daca legea nu obliga operatorii economici sa specific acest lucru pe eticheta ?

Cititi cu atentie etichetele produselor alimentare si evitati-le pe cele care contin grasimi hidrogenate.

Conform A.N.S.V.S.A. la jumatatea lunii februarie inca se instruia personalul impreuna cu reprezentantii I.I.S.P.V. si se stabilea necesarul de materiale si consumabile pentru implementarea si validarea metodei de analiza ce determina prezenta acizilor grasi trans urmand ca sa aloce fonduri necesare in acest sens.

Mentionam ca va fi functionabil un singur laborator de analiza pentru determinarea acizilor grasi trans la nivelul D.S.V.S.A. Buzau.

Măsura luată de Comisia Europeană vizează alimentele bogate în grăsimi procesate, precum

– Margarina;

– Mezelurile;

– produsele de tip fast food;

– produsele de patisserie;

– Prăjiturile;

– Biscuiții;

– popcornul pentru microunde;

– Chipsurile;

– mâncarea semi-preparată;

– supele la plic;

– Maioneza;

– cremele tartinabile;

– diverse tipuri de sosuri sau cerealele preambalate.

Produsele alimentare care nu sunt conforme au putut fi comercializate până astazi, 1 aprilie 2021. După această dată, introducerea lor pe piață va fi interzisă

“În condițiile în care România a ajuns pe primele locuri în cadrul Uniunii Europene la cele mai multe boli tip: cancer, obezitate infantilă este momentul să ne solidarizăm și să înțelegem că viitorul nostru și viitorul copiilor nu poate exista decât dacă avem sănătate. Sănătatea înseamnă cum trăim, ce facem, ce aer respirăm, dar mai ales ce mâncăm. În condițiile acestui semnal de alarma al Comisiei Europene sper să ne trezim cu toții si producătorii să fie mai responsabili iar autoritățile publice ale statului să își ducă la implinire menirea pe care o au în slujba cetățeanului” a declarat Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons