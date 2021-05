ANCOM, cu sprijinul Consiliului Județean Tulcea, a organizat astăzi la Tulcea o conferință dedicată informării publicului cu privire la disponibilitatea serviciilor mobile de voce și internet și riscurile de roaming involuntar în zona Deltei Dunării. Potențialul turistic al unei zone poate fi influențat, printre altele, și de accesibilitatea serviciilor de telefonie și de internet, iar în ceea ce privește Delta Dunării acest aspect este cu atât mai important fiind vorba de zone extinse în mijlocul naturii și zone accesibile doar cu un număr restrâns de mijloace de transport. Împreună cu reprezentanții autorităților locale, ANCOM a analizat disponibilitatea serviciilor de comunicații în această zonă cu un important potențial pentru România și instrumentele care pot fi utilizate pentru a crește gradul de conectivitate a acestei zone.

Acoperirea cu servicii de comunicații în Delta Dunării

Informațiile colectate și procesate de Autoritate în cadrul unor ample campanii de monitorizare și verificare a acoperirii cu semnal de voce mobilă derulate în ultimii ani sunt disponibile publicului larg prin intermediul unei platforme electronice de informare, www.aisemnal.ro, unde cei interesați pot vedea gradul de acoperire cu servicii mobile pentru întreaga țară.

În cadrul campaniei de monitorizare derulată în anul 2020, ANCOM a efectuat măsurători şi pe toate traseele turistice din Delta Dunării, care au arătat că zonele fără semnal de voce mobilă sunt lacul Puiu și lacul Roșu. Zonele cu semnal la limita de sensibilitate sunt: Gârla Șontea, canalul Stipoc, Chilia Veche, lacul Câșla, gârla Somova, lacul Telincea, Chilia Veche, canalul Sulimanca, lacul Matița, canalul Rădăcinoasele, Chilia Veche, canalul Cardon, Periprava, golful Musura, Letea (Sfiștofca), canalul Sireasa, canalul Mila 35 și parțial Tulcea.

De asemenea, ținând cont de localizarea Deltei Dunării în apropierea granițelor României, există riscul ca utilizatorii să intre în roaming involuntar, adică echipamentele utilizatorilor să se conecteze la rețeaua furnizorilor care operează în statele vecine – Moldova și Ucraina. În Delta Dunării, zonele cu risc de roaming involuntar se găsesc cu precădere în partea de nord, la granița cu Ucraina.

Soluții pentru extinderea de rețele de comunicații electronice

Un instrument care înlesnește extinderea de rețele de comunicații electronice este Legea nr.159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice (Legea infrastructurii). Acest act normativ a fost conceput în special pentru a veni în sprijinul autorităților și al furnizorilor de rețele de comunicații electronice în vederea dezvoltării și extinderii rețelelor, prin stabilirea unor proceduri transparente și nediscriminatorii de încheiere a contractelor de acces pe proprietatea publică, precum și printr-o mai mare flexibilitate în alegerea instrumentului legal de constituire a dreptului de acces pe proprietatea publică sau private, dar și prin reglementarea unor măsuri destinate facilitării construirii propriu-zise a rețelelor.

Legea infrastructurii (Legea nr. 159/2016) creează cadrul propice pentru accesul liber al furnizorilor de rețele la proiectele de infrastructură fizică realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice.

Conferința organizată la Tulcea

Evenimentul a adus la masa discuțiilor reprezentanți ai Consiliului Județean Tulcea, ai altor instituții ale administrației publice locale, reprezentanți ai mediului privat din domeniul turismului, organizații nonprofit locale cu activități în domeniul protejării mediului sau a promovării turismului pentru a identifica problemele cu care se confruntă autoritățile locale și furnizorii din regiune și a eventualelor soluții care ar putea fi aplicate.