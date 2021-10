Pe terasa de la etajul cinci al Primăriei municipiului Suceava va fi amenajat un acoperiș verde, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat că investiția va fi realizată printr-un proiect european în care municipiul Suceava este partener cu localitățile Budapesta-Ungaria, Poznan-Polonia, Limerick-Irlanda, Messina-Italia și Breda-Olanda. ”Vom putea face o investiție de 38.950 de lei dar mai poate contribui cu sume în plus și Primăria Suceava. Ne dorim să dezvoltăm acest tip de acoperișuri verzi și la viitoarele construcții gen parcări subterane și supraterane”, a spus Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating