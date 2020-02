Pompierii suceveni au acționat astăzi după amiază pentru îndepărtarea unor acoperișuri care au fost smulse de vântul puternic pe raza municipiului reședință de județ. Vântul a afectat acoperișul unui bloc de pe strada Zorilor dar și la o casa de locuit, de pe strada Gheorghe Doja. Aici, a fost afectat acoperisul din tabla pe aproximativ 40 mp, de pe una din „ape”.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating