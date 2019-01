Actionarii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) au aprobat azi, 29 ianuarie, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor infiintarea unei societati pe actiuni care urmeaza sa fie autorizata sa functioneze ca o contraparte centrala (CCP) locala. Investitia totala necesara derularii proiectului va fi de maximum 16 milioane de euro, din care BVB va acoperi pana la 10 milioane de euro.

„Noua infrastructura va crea premisele pentru o dezvoltare accelerata a pietei fara ca acest lucru sa presupuna cresteri de costuri. Contrapartea centrala locala tine cont de specificitatea pietei romanesti, cu o industrie de intermediere in care casele de brokeraj sunt slab capitalizate. De altfel, costurile de tranzactionare nu vor creste nici pentru brokeri, nici pentru clienti. Investitorii vor avea, in schimb, posibilitatea de a tranzactiona mai multe strategii de investitii si, pe masura ce piata se va dezvolta, chiar ne propunem sa reducem tarifele,” a declarat Adrian Tanase, directorul general al BVB.

In fundamentarea planui de afaceri propus actionarilor, proiectiile pe primii zece ani in ceea ce priveste veniturile CCP in directiile importante care ii sustin activitatea – piata spot (cash), piata de derivate, venituri financiare, activitatea legata de membri (care reflecta tarifele aferente detinerii calitatii de membru de compensare) – indica un proiect fezabil, avand in vedere o serie de premise conservatoare de crestere a activitatii de tranzactionare in piata de capital si in piata energiei. Parteneriatul dintre BVB si OPCOM (Operatorul pietei de energie electrica si gaze naturale din Romania) va permite obtinerea de profit incepand cu anul al doilea de activitate, potrivit scenariului de baza al proiectului.

Pe langa tranzactiile desfasurate pe pietele administrate de BVB pentru actiuni, obligatiuni, derivate financiare, proiectul CCP va oferi chiar din prima etapa a lansarii sale servicii de compensare pentru tranzactii desfasurate in piata energiei. Tot din prima etapa, vor fi disponibile instrumente financiare de tip futures avand activ suport energia electrica. Saptamana trecuta, Victor Ionescu, directorul general al OPCOM, a declarat ca institutia pe care o reprezinta va participa cu cel putin 20% la capitalul social necesar infiintarii CCP.

Cel mai important rol al CCP va fi cel de garantor al integritatii pietei prin reducerea riscului de contrapartida. Noua entitate va contribui la diversificarea gamei de produse cu instrumente financiare derivate si va putea conduce la dublarea valorii medii zilnice de tranzactionare.

„Contrapartea centrala schimba regulile jocului in piata de capital. Ne dorim sa avem o piata, atat spot cat si de instrumente derivate, mult mai atractiva pentru toti participantii. In planul propus actionarilor, scenariul de baza vizeaza o dublare a valorii medii zilnice de tranzactionare, de la 10 la 20 de milioane de euro pe zi in urmatorii zece ani. Infiintarea CCP nu este un panaceu pentru a iesi din zona unei lichiditati aflate sub potential, dar este proiectul fara de care nu am putea vorbi de o piata de capital sofisticata pentru toate tipurile de investitori,” a mai spus directorul general al BVB.

Anterior deciziei actionarilor BVB, proiectul contrapartii centrale locale a primit confirmarile de sustinere din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si a Bancii Nationale a Romaniei (BNR).