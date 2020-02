În dimineaţa zilei de vineri, 7 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Ordine Publică au organizat o acțiune la căminul social nr. 2 aparținând Primăriei Suceava și în apropierea acestuia, în scopul prevenirii şi combaterii actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru legalizarea persoanelor fătă cărți de identitate, precum și pentru identificarea și depistarea persoanelor care locuiesc fără forme legale în acest cămin.

La acțiune au participat 17 polițiști din cadrul Biroului Ordine Publică, 6 polițiști din cadrul Biroului Investigații Criminale, 9 lucrători din cadrul Poliției Locale Suceava, 2 lucrători din cadrul I.J.J. Suceava și 1 funcționar din cadrul Primăriei municipiului Suceava, de la Biroul Evidența și Administrarea Imobilelor de Locuit, acționându-se cu 9 autospeciale din dotarea celor trei structuri implicate.

Potrivit Poliţiei Suceava, acțiunea a avut ca scop prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, în special a celor cu violenţă, ce se comit în zona căminelor sociale; identificarea persoanelor care locuiesc fără forme legale şi luarea măsurilor legale împotriva acestora; identificarea persoanelor care se sustrag urmării penale, precum și a bunurilor provenite din furt; identificarea persoanelor străine de localitate care nu își justifică prezența pe raza de competență; conducerea persoanelor suspecte sau a celor care nu-și justifică prezența la sediul poliției în vederea implementării în bazele de date; supravegherea persoanelor predispuse la fapte antisociale şi care în aceasta perioadă pot întreprinde acţiuni menite să tulbure ordinea şi liniştea publică; depistarea persoanelor urmărite şi a celor care se sustrag executării pedepselor; sancţionarea celor care încalcă prevederile legale.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 48 de persoane și au fost atenționate/avertizate 13 persoane. Au fost verificați agenții de pază din zonă și au fost identificate 6 persoane străine de localitate, fiind legitimate și introduse în bazele de date. De asemenea, au fost controlate 19 obiective și bagaje.

În acelaşi timp, persoanele identificate în camerele de cămin au fost instruite de către polițiștii de proximitate și din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității – IPJ Suceava cu privire la adoptarea unui comportament preventiv pentru a nu fi victime ale faptelor cu violență.

„Reactiile persoanelor care actioneaza prin violenta sunt imprevizibile. Sfatul Politiei este sa nu va puneti in pericol integritatea corporala sau chiar viata in incercarea de a retine sau opri, prin forte proprii, o astfel de persoana.

Fiti atent la derularea faptelor, ora desfasurarii, semnalmentele raufacatorilor si alertati Politia cat mai repede posibil, prin folosirea Apelului Unic de Urgenta 112. Evitati drumurile intunecate si parcurile izolate, folositi mai degraba strazi si locuri iluminate, chiar daca faceti un ocol”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Suceava.

Poliţia Suceava a mai transmis următoarele:

Daca sunteti atacat, abandonati-va valorile, nu va puneti niciodata viata in pericol.

– Nu afisati ostentativ obiecte de valoare (lantisoare, bratari, telefoane etc. ).

– Daca sunteti agresati nu aveti retineri in a tipa, aceasta reactie poate determina pe infractor sa paraseasca locul.

– Evitati urcarea in lift cu persoane necunoscute. Nu va lasati pacaliti de imbracamintea eleganta a acestuia!

– Evitati dialogul cu persoane in stare de ebrietate.

– Retineti, daca sunteti agresat, cat mai multe semnalmente ale agresorului

– Nu proferati injurii si nu incurajati violenta.

– Nu va faceti singur dreptate, lovind adversarul. Acestea sunt gesturi care pot avea uneori consecinte grave.

– Evitati in orice situatie sa dati frau sentimentelor de ura, gelozie, invidie, lauda si grandomanie.

– Evitati persoanele mai irascibile, puse pe harta. Evitati orice conflict cu acestea, nu le jigniti si nu le incurajati.

– Nu acceptati compania persoanelor necunoscute, mai ales de sex feminin, cand sunteti sub influenta bauturilor alcoolice. Ele pot fi autoare sau complice la talharii.

– Daca sunteti in stare de ebrietate, rugati la bar sa va comande un taxi. Nu acceptati sa fiti condusi spre casa de persoane necunoscute.

– Nu acceptati niciodata ofertele de gazduire facute de persoane necunoscute sau pe care abia le-ati cunoscut la un pahar de alcool.

– Nu va incredeti in persoanele care insista si va mai ofera un pahar de alcool in plus. O astfel de persoana nu este intodeauna bine intentionata.