Poliţiştii din judeţul Suceava, împreună cu cei din Bistriţa Năsăud şi Cluj, au organizat, vineri, o amplă acţiune comună pe DN 17 pentru prinderea şoferilor vitezomani. Potrivit unui comunicat de presă, Serviciul Rutier Suceava împreună cu I.P.J. Bistrița Năsăud și I.P.J Cluj a organizat şi desfăşurat o acţiune pe linia combaterii excesului de viteză şi a depăşirilor neregulamentare, pe sectorul de drum național DN 17 aflat în responsabilitatea fiecărui inspectorat de poliție.

În doar câteva ore au fost aplicate 123 de sancțiuni contravenționale, din care 114 pentru încălcarea regimului legal de viteză. Dintre acestea, 57 de sanţiuni au fost aplicate de polițiștii I.P.J. Suceava, 49 fiind pentru viteză. În total, poliţiştii rutieri din cadrul I.P.J. Suceava au reţinut 17 permise de conducere, în cadrul acțiunii fiind constatată și o infracţiune.

Poliția Suceava l-a dat ca exemplu pe un tânăr de 21 de ani, din Rădăuți, care în cursul zilei de vineri a fost depistat pe DN 17, la Prisaca Dornei, în timp ce conducea autoturismul cu viteza de 102 km/h, pe un sector de drum cu limita de 70 km/h. Tot vineri, pe DN 17, pe raza localităţii Ilişeşti, a fost depistat un bărbat de 50 de ani, din comuna Pătrăuţi, care conducea un autoturism cu numărul de circulaţie provizoriu, având autorizaţia de circulaţie provizorie expirată din data de 23.11.2017. Bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.

„Astfel de acţiuni comune vor continua şi în perioada următoare, siguranţa rutieră fiind o prioritate a poliţiştilor. Poliţiştii atrag încă o dată atenţia cu privire la respectarea regimului legal de viteză, conform marcajelor şi indicatoarelor rutiere şi adaptarea în permanenţă a vitezei de deplasare la condiţiile de drum. Viteza excesivă şi depăşirile neregulamentare generează accidente cu urmări din cele mai grave”, se arată în comunicatul de presă al Poliţiei Suceava.