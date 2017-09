Serviciul Rutier Suceava și Poliţia din Rădăuţi au organizat începând de vineri, ora 18:00 și până sâmbătă, ora 3:00, o amplă acțiune de control pe raza municipiului și în mediul rural din zonă pentru identificarea șoferilor care conduc vehicule pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice şi care încalcă legislaţia rutieră.

În cadrul acţiunii au fost oprite şi verificate peste 500 de autovehicule, fiind testaţi cu aparatul etilotest 379 de şoferi. În total au fost constatate 3 infracţiuni, din care 2 pentru alcool și 1 pentru conducere fără permis. În cadrul acţiunii au fost aplicate 31 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 16.585 lei. De asemenea polițiștii au reținut trei permise de conducere, toate pentru alcool şi au fost retrase 3 certificate de înmatriculare.

Astfel, vineri seara, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe DN 17A, pe raza comunei Marginea, autoturismul condus de un bărbat de 28 de ani, din comuna Sucevița. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că acesta nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul i-a fost încredințat pentru a fi condus pe drumurile publice de soția sa, de 22 de ani, din comuna Sucevița, proprietara autoturismului. În cauză s-a întocmit dosar penal, bărbatul de 28 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar soția sa de 22 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de ”încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

Tot sâmbătă, o patrulă a Poliției Marginea a oprit pentru control pe str. Industrială, din localitate, mașina condusă de un localnic de 32 de ani. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

Un așt șofer băut a fost prins în trafic în jurul orei 1:10, acesta fiind oprit tot pe str. Industrială, din comuna Marginea. Șoferul emana halenă alcoolică, fiind testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltate mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Șoferul s-a ales cu dosar penal.