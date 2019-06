Pompierii militari împreună cu voluntarii de la Punctul de Lucru Dolhasca au reușit să salveze de la înect o femeie de 28 de ani care a intrat să se răcorească în râul Siret. Acum femeia se află la spitalul din Fălticeni pentru investigații suplimentare. ”În jurul orei 18 un apel la 112 anunța că în orașul Dolhasca o femeie a intrat în râul Siret și nu mai avea putere să înoate înapoi la mal. Salvatorii de la Punctul de Lucru Dolhasca cu echipajul SMURD și autocamionul cu barcă pneumatică s-au deplasat imediat spre locul indicat de martori. Primii ajunși au fost pompierii militari de pe ambulanța SMURD. Imediat unul dintre membrii echipajului a sărit în apă și s-a îndreptat spre victimă car se menținea la care se menținea la suprafață cu ultimele puteri. A prins-o și a adus-o în siguranță la mal, de unde colegii săi au preluat-o și au transportat-o la ambulanță, acordându-i primul ajutor medical. Ulterior, femeia în vârstă de 28 de ani, conștientă, cu agitație psihomotorie, a fost transportată la spitalul din Fălticeni pentru investigații suplimentare”, a transmis purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

