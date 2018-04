Miercuri la Moldovița s-a desfășurat o acțiune inedită de plantare de arbori la care au participat prescolari, elevi, silvicultori dar si oficialitati precum subprefectul judetului, Silvia Boliacu, Gheorghe Aldea, seful Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, Adriana Iordache, sefa Garzii de Mediu, Georgel Zlei, seful Ocolului Silvic Moldovita, reprezentanti ai Inspectoratului Scolar Suceava. Ineditul acțiuni intitulate sugestiv ”O suta de oameni, o suta de arbori, o suta de ani de la Marea Unire” a constat în aceea că prescolarii si elevii erau imbracati in straie populare si aveau steaguri tricolore in mana iar la final s-au prins in hore iar copiii au ridicat in aer baloane colorate in rosu galben si albastru.

Boliacu: ”Este o actiune foarte importanta pentru constientizarea populatiei despre rolul padurii in mentinerea echilibrului ecologic in contextul schimbarilor climatice actuale”

”Astazi se desfasoara la Ocolul Silvic Moldovita plantarea a o suta de copaci in contextul proiectului Padurea Centenar, initiat de catre Directia Silvica impreuna cu Ministerul Apelor si Padurilor. Este o actiune foarte importanta pentru constientizarea populatiei despre rolul padurii in mentinerea echilibrului ecologic in contextul schimbarilor climatice actuale. Ma simt onorata de invitatie si vreau sa ramana pentru viitor un copac plantat de catre un reprezentant al Institutiei Prefectului, avand in vederea implicatiile pe care le are aceasta institutie in mentinerea mediului”, a declarat Silvia Boliacu, subprefect de Suceava.

Iordache: ”Este cea mai reusita actiune la care am participat eu pana acum”

”Este cea mai reusita actiune la care am participat eu pana acum. Multumesc Directiei Silvice Suceava pentru invitatie, il felicit pe domnul sef de ocol pentru minunata actiune si vreau sa va spun ca si noi in luna noiembrie, vom avea o actiune de plantat puieti pe raza Ocolului Silvic Patrauti”, a declarat Adriana Iordache, sef Garda de Mediu Suceava. La Moldovița au fost plantați 100 de puieți de brad. De menționat că voluntarii au mers cu mocănița până la Argel iar de acolo o parte a mers pe jos către locul de plantare iar cealaltă parte cu căruțele.