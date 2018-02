Indisciplina pietonală şi neacordarea de prioritate pentru pietoni reprezintă cauze principale generatoare de accidente rutiere grave la nivelul judeţului Suceava. Aproape zilnic se înregistrează evenimente rutiere cu implicarea pietonilor.

Drept urmare, în perioada 13 -14.02.2018 Serviciul Rutier Suceava a organizat o acţiune pe raza județului pentru prevenirea evenimentelor rutiere produse pe fondul neacordării de prioritate pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii, dar şi în vederea depistării pietonilor care traversează neregulamentar.

În cadrul acţiunii, au fost aplicate 192 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 53.837 lei şi s-a constatat săvârşirea unei infracţiuni.

Totodată au fost reţinute si 13 permise de conducere, pentru neacordare de prioritate, dar şi alte abateri şi retrase 6 certificate de înmatriculare.

Exemple:

Un bărbat de 57 de ani, din municipiul Suceava, a condus autoturismul pe B-dul George Enescu din municipiul Suceava, iar la o trecere pentru pietoni, nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii.

Un bărbat de 42 de ani, din comuna Udeşti, a condus autoturismul pe strada Calea Obcinilor din municipiul Suceava şi nu a acordat prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversarea străzii.

Şi în perioada următoare, poliţiştii vor acţiona cu femitate şi în vederea sancţionării contravenţionale a celor care încalcă legislaţia.

Atragem atenţia încă o dată că sancţiunile aplicabile prevăzute de O.U.G. 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice nu sunt deloc neglijabile.

Şoferii care nu acordă prioritate pietonilor sunt pasibili de suspendarea dreptului de a conduce vehicule pe o perioadă de 30 zile, riscând şi o sancţiune contravenţională de 4 – 5 puncte amendă. De asemenea, pietonii care nu traversează strada regulamentar se expun unei sancţiuni contravenţionale de 2 – 3 puncte amendă.

În aceste condiţii poliţiştii reamintesc pietonilor să nu traverseze drumurile publice decât prin locurile marcate sau semnalizate cu indicatoare, respectiv trecere de pietoni sau semafor. Traversarea se face perpendicular pe axul drumului, după o asigurare temeinică în ambele părţi. În lipsa indicatoarelor rutiere (trecere de pietoni sau semafor), chiar dacă în anumite locuri traversarea este permisă, pietonii nu au prioritate! Strada nu se trece în fugă iar după coborârea din mijloacele de transport în comun, traversarea este recomandată numai după plecarea acestora din staţie şi nu se face prin faţa sau spatele unor vehicule parcate pe stradă. Circulaţia pietonală se face doar pe trotuare sau, în lipsa acestora, pe poteci laterale sau cât mai aproape de marginea stângă a drumului. Iar şoferii sunt sfătuiţi să acorde atenţie sporită şi să reducă viteza în apropierea trecerilor de pietoni.