Echipa Karpaten Turism ȋmpreună cu un grup de turiști au organizat o acțiune umanitară la Școala primară Mwamanga Primary School, din Kwale, Kenya. 30 de pachete cu rechizite, haine, dulciuri și jucării au fost donate celor peste 500 de copii ȋnscriși la grădiniță și gimnaziu.

,,Inițiativa a aparținut unui grup de turiști care au vizitat alături de noi Kenya, în urmă cu câteva luni. La ȋntoarcere, ne-au contactat și ne-au rugat să trimitem câteva cadouri copiilor din școlile incluse în itinerariul nostru. Am spus „DA” imediat și am început demersurile pentru a ne asigura că această idee prinde contur. Am contactat Tarom, compania aeriană cu care operăm charter-ul, am discutat detaliile cu partenerii din destinație și în cele din urmă, am reușit să găsim o soluție pentru a trimite ajutoarele la destinație. Între timp, cele 6 pachete primite de la turiști s-au „înmulțit” și am ajuns la 30 de pachete, restul fiind donate de colegii noștri”, spune Alexandru Mărginean, General Manager la Karpaten Turism.

Procedurile pentru a trimite ajutoare umanitare ȋn Kenya, cu o cursă charter, nu sunt deloc simple; cu toate acestea, reprezentanții agenției de turism spun că nu ar refuza dacă li s-ar propune să repete experiența. Bucuria și emoțiile copiilor, atunci când au primit cadourile din partea echipei Karpaten, au meritat tot efortul.

Karpaten Turism a lansat zborurile charter către Mombasa, Kenya, ȋn martie 2021, și le-a reluat la finalul lui iunie, după o pauză de 2 luni, datorată sezonului ploios local. Pachetele pentru această destinație au prețuri ȋncepând de la 999 euro și se bucură de un real succes ȋn rândul turiștilor români. Ȋn prezent, agenția de turism are zboruri săptămânale către Kenya, ocupate integral până la sfârșitul lunii septembrie, și a prelungit oferta și pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022. Principala atracție pentru turiști o reprezintă pachetele de safari și sejur la plajă, dar și excursiile ȋn comunitățile locale cu școli și triburi.