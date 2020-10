La Suceava, acțiunea de testare pentru depistarea COVID a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din unitățile școlare cu bani de la bugetul local ar putea avea caracter permanent. Primarul reales Ion Lungu a declarat prin telefon, la Radio Top, că va propune viitorului consiliu local să aprobe un proiect prin care profesorii să aibă posibilitatea de a se testa ori de câte ori este cazul. Primarul a menționat: „Sunt cazuri în care profesorii vor să se testeze pentru a doua oară. Actualul consiliu local a aprobat o singură testare decontată din bugetul local, cea de la începutul anului de învățământ”. Noul deliberativ se va constitui vineri, 23 octombrie.

